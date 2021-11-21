В Соединенных Штатах обратились к союзникам из Европы и сообщили, что действия страны-агрессора будут зависеть от погоды. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CBS News.

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Представители средств массовой информации отмечают, что потенциальное вторжение "может произойти через несколько недель, если не будет вмешательства со стороны Запада".

В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники американской разведки предупреждают, что на этот раз это может быть подготовкой к фактическому вторжению в регион Донбасс на востоке Украины,

– информируют журналисты.

Обратите внимание! В Совете национальной безопасности и обороны считают, что Россия искусственно подпитывает конфликт, чтобы поддерживать "атмосферу нервозности в Украине".

Что говорят в США о скоплении войск на границе