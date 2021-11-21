В Соединенных Штатах обратились к союзникам из Европы и сообщили, что действия страны-агрессора будут зависеть от погоды. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CBS News.
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Представители средств массовой информации отмечают, что потенциальное вторжение "может произойти через несколько недель, если не будет вмешательства со стороны Запада".
В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники американской разведки предупреждают, что на этот раз это может быть подготовкой к фактическому вторжению в регион Донбасс на востоке Украины,
– информируют журналисты.
Что говорят в США о скоплении войск на границе
- В Соединенных Штатах продолжают выражать свое беспокойство из-за военной активности России вблизи границ Украины. Там также обеспокоены и заявлениями, которые звучат из Кремля.
- США опасаются, что государство-агрессор может пойти на обострение ситуации зимой 2022 года.
- В то же время в Вашингтоне решительно предупредили Москву, что любые ее военные действия будут иметь последствия. Зато Украине американская сторона выражает свою поддержку.