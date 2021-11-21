Соответствующее заявление о предостережении США и Европы относительно атак Москвы в эфире одного из пропагандистских российских каналов сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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У Путина заговорили о "провокациях"
На вопрос о том, заставляют ли опасения международного сообщества относительно нападения России на Украину зимой 2022 года задуматься о возможности провокации, Песков ответил: "Этого нельзя отрицать". По мнению представителя Кремля, "истерика нагнетается искусственно".
Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть США,
– отметил спикер Путина.
Далее он традиционно попытался переложить вину и на Украину и пригрозил "последствиями".
"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение собственной проблемы. Создать еще одно бедствие для самих себя и для всех в Европе", – отметил Песков.
Украинская сторона, на его взгляд, будто сама провоцирует агрессию "под прикрытием учений НАТО, кораблей Альянса в Черном море, американских, британских солдат в регионе".
Песков о заявлениях по войскам России возле Украины: смотрите видео
Возможное нападение России на Украину: предупреждение Запада
- В США продолжают выражать свое беспокойство из-за военной активности России вблизи границы с Украиной. Там обеспокоены и заявлениями, которые звучат из Кремля. В Вашингтоне опасаются, что государство-агрессор может пойти на обострение ситуации зимой 2022 года.
- Украинская разведка также подтверждает, что в конце января – начале февраля 2022 года Москва может пойти в атаку.
- В то же время США предупредили Москву, что любая ее агрессия будет иметь последствия. Зато Украине американская сторона выражает свою поддержку.