Соответствующее заявление о предостережении США и Европы относительно атак Москвы в эфире одного из пропагандистских российских каналов сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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У Путина заговорили о "провокациях"

На вопрос о том, заставляют ли опасения международного сообщества относительно нападения России на Украину зимой 2022 года задуматься о возможности провокации, Песков ответил: "Этого нельзя отрицать". По мнению представителя Кремля, "истерика нагнетается искусственно".

Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть США,

– отметил спикер Путина.

Далее он традиционно попытался переложить вину и на Украину и пригрозил "последствиями".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение собственной проблемы. Создать еще одно бедствие для самих себя и для всех в Европе", – отметил Песков.

Украинская сторона, на его взгляд, будто сама провоцирует агрессию "под прикрытием учений НАТО, кораблей Альянса в Черном море, американских, британских солдат в регионе".

Важно! Украинские военные принимают участие в учениях, в том числе и при участии бойцов из стран-союзников, с целью усовершенствовать навыки, чтобы лучше противодействовать российской агрессии.

Песков о заявлениях по войскам России возле Украины: смотрите видео

Возможное нападение России на Украину: предупреждение Запада