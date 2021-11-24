Зокрема найбезпосередніша загроза – для України, тобто Росія створила сили для нового військового штурму, який можуть розпочати в найкоротші терміни. Волкер також назвав 5 основних загроз для Європи.

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Курт Волкер назвав 5 безпосередніх загроз для Європи

Використовуючи, на його думку (мовиться про Путіна – 24 канал), вищу стратегічну позицію перед обличчям відступу США, роздробленості та слабкості Європи, Путін бачить можливості отримати значну перемогу в тому, що Росія вважає своєю сферою впливу на Сході Європи,

– написав Волкер.

Він також пояснив, що "Захід не має іншого вибору, крім як твердо стояти перед обличчям російської агресії". Дипломат назвав 5 загроз для Європи від Путіна:

утискання постачання газу в Європу напередодні зими, пояснюючи це потенційним опонентам тим, що дії Європи щодо його стримування загрожують опаленню будинків громадян;

використання Білорусі для переправляння мігрантів до Євросоюзу;

зосередження військ та важкого озброєння в Україні та навколо неї, зокрема на північ від Києва, у Криму, на Донбасі та на Сході в Південному військовому окрузі Росії;

загроза нового конфлікту на Балканах шляхом розпалювання сербського націоналізму, включаючи кроки до можливого розпаду Боснії і Герцеговини та виклики для незалежності Чорногорії;

просування структури 3+3 для роботи з Південним Кавказом (Росія, Іран, Туреччина, Вірменія, Азербайджан і Грузія), щоб замінити вплив США та Східного партнерства Євросоюзу.

Волкер також додав, що Кремль здійснює ці кроки після років ворожих дій Росії та втручання у внутрішню політику Заходу, включаючи дезінформацію, вбивства, саботаж, хабарництво та інші засоби, спрямовані на послаблення Європи та США.

Найбезпосередніша загроза – для України

Дипломат заявив, що Росія створила сили для нового військового штурму, який можуть розпочати в найкоротші терміни.

Час для кроків Росії сприятливий: 8 грудня 2021 року відзначається 30 річниця розпаду Радянського Союзу, на що Путін нарікав як про найбільшу трагедію 20 століття,

– переконаний Волкер.

Дипломат пояснив, що це відбувається тоді, коли:

"канцлерка Ангела Меркель передає владу уряду Німеччини на чолі з Соціал-демократичною партією, а Росія намагається подолати останні перешкоди, щоб запустити газопровід "Північний потік-2";

у квітні у Франції очікуються вибори;

президент Джо Байден вивів війська США з Афганістану і дав зрозуміти, що хоче зробити це також з Іраку та Сирії, у той час, як його політичні позиції в США слабшають".

Усе це не означає, що Росія безповоротно готова до нового вторгнення в Україну. Скоріше, Путін готує сили та аргументацію, необхідні, щоб дати йому можливість; варіант, який був би неможливим, якби ці попередні кроки не були зроблені,

– переконаний Волкер.

Дипломат пише, що найімовірніше пояснення подій полягає в тому, що Путін прагне поступок і жестів деескалації з боку України та Заходу в обмін на рішення не вторгнутися.

"Та той факт, що він зібрав необхідні сили, означає, що сильна відповідь Заходу є важливою, щоб продемонструвати, що такий крок буде занадто дорогим для Росії", – запевнив ексспецпредставник США з питань України.

Зверніть увагу! Старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс заявив, що Росія навряд наважиться на повномасштабну війну проти України. Проте на бліц-операцію Кремль може піти – задля того, щоб захопити кілька важливих об'єктів – таких, як Північнокримський канал та водосховище.

Війська Росії на кордоні з Україною: коротко