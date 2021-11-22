Болюче видовище, – Пєсков
Чергову маразматичну заяву речник Володимира Путіна зробив у інтерв'ю. Це відбулося на тлі повідомлень про збільшення російських військ біля кордону України.
Важливо Розвідка США розкрила плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну, – Bloomberg
Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми. Створити ще одну біду для самих себе та для всіх у Європі. Ось чого домагається Україна,
– заявив прессекретар агресора.
Він додав: "Домагається вона цього під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО в Чорному морі – американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше. Ось чого добивається Україна".
Усе це Пєсков схарактеризував як "болюче видовище, яке спричинить серйозні наслідки".
Раніше Пєсков цинічно казав, що "Росія ні для кого не становить загрози". Тому нападу на Україну Кремль, мовляв, не планує. Однак речник Путіна наголосив, що Москва буде захищатися у випадку "загрозливих дій НАТО".
Що відомо про ймовірність російського вторгнення
- 21 листопада глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія планує напад на Україну. Нашу державу вже оточили тактичні групи батальйонів російських військ. Широкомасштабний наступ може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Цю інформацію підтвердила й американська розвідка. Розвідувальні дані вже передали НАТО. Згідно з ними, атаки можуть відбутися за трьома напрямками – з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков не вірить, що Росія піде у наступ. Крім того, він запевнив, що ЗСУ дадуть відсіч агресору.