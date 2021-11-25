Пока нет единодушия относительно того, удержат ли президента России Владимира Путина дополнительные силы НАТО от дальнейшей агрессии. Ситуацию же в целом в Канаде считают важным международным испытанием.

Также интересно Данилов уверен, что Канада поддержит вступление Украины в НАТО.

Канада думает об увеличении военной помощи Украине

Канадские журналисты со ссылкой на информированные источники сообщили, что новоназначенная министр обороны страны Анита Ананд рассматривает возможность расширения военной помощи Украине.

Причем речь идет как о сотнях военнослужащих (в дополнение к уже находящимся в Украине на учебной миссии), так и о более значительных действиях.

В частности, перемещение военного корабля в Черное море и передислокацию некоторых истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.

Это подкрепление для Украины должно быть откровенным сигналом для Владимира Путина, который в 2021 уже во второй раз взбудоражил мир концентрацией своих войск у украинской границы (по разным данным, она уже достигла примерно сотни тысяч).

В Канаде убеждены, что таким образом Путин решил любой ценой удержать Украину от присоединения к НАТО.

Путин решил Однако поможет ли увеличение военной помощи Украине удержать Путина (или, наоборот, подтолкнет его к действиям) – пока не уверены.

В любом случае ситуацию оценивают как серьезное международное испытание, а для госпожи Ананд – первое в должности главы минобороны.

Обратите внимание: источники подчеркнули, что власти решения о размещении дополнительных канадских сил в Украине еще не приняли. Похожая ситуация и со США – там CNN написали, что в Белом доме думают, а не предоставить ли Украине военных советников, ракеты Javelin и системы противовоздушной обороны Stinger.