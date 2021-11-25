Пока нет единодушия относительно того, удержат ли президента России Владимира Путина дополнительные силы НАТО от дальнейшей агрессии. Ситуацию же в целом в Канаде считают важным международным испытанием.
Также интересно Данилов уверен, что Канада поддержит вступление Украины в НАТО.
Канада думает об увеличении военной помощи Украине
Канадские журналисты со ссылкой на информированные источники сообщили, что новоназначенная министр обороны страны Анита Ананд рассматривает возможность расширения военной помощи Украине.
- Причем речь идет как о сотнях военнослужащих (в дополнение к уже находящимся в Украине на учебной миссии), так и о более значительных действиях.
- В частности, перемещение военного корабля в Черное море и передислокацию некоторых истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.
Это подкрепление для Украины должно быть откровенным сигналом для Владимира Путина, который в 2021 уже во второй раз взбудоражил мир концентрацией своих войск у украинской границы (по разным данным, она уже достигла примерно сотни тысяч).
- В Канаде убеждены, что таким образом Путин решил любой ценой удержать Украину от присоединения к НАТО.
- Однако поможет ли увеличение военной помощи Украине удержать Путина (или, наоборот, подтолкнет его к действиям) – пока не уверены.
В любом случае ситуацию оценивают как серьезное международное испытание, а для госпожи Ананд – первое в должности главы минобороны.
Крайние важные новости по поводу российской угрозы, на которые советуем обратить внимание:
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- Из-за угрозы вторжения России: США предупредили своих граждан о поездках в Украину.
- "Блиц-операция": назвали стратегический объект Украины, который может захватить Россия.