По словам Данилова, в случае необходимости Канада готова поддержать предоставление Украине членства в Североатлантическом альянсе. Об этом секретарь СНБО заявил в интервью.
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Некоторые страны ЕС не поддерживают эту инициативу
Алексей Данилов заявил, что в нескольких странах Европейского Союза считают, что Украине пока рано давать статус члена НАТО. Однако секретарь СНБО убежден, что Украина сможет убедить их в обратном.
Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать предложение вступления Украины в НАТО. Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано,
– заявил Данилов.
Кроме того, секретарь СНБО заверил, что в случае усиления российской агрессии, международные партнеры Украины окажут нам помощь.
Последние заявления о членстве Украины в НАТО
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе нет консенсуса в вопросе членства Украины. Однако Столтенберг добавил, что понимает разочарование украинцев этой новостью.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина не может стать членом НАТО из-за того, что Альянс не готов к войне с Россией.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украину скоро будут просить стать членом НАТО из-за того, что это будет выгодой для обеих сторон, поскольку наша страна уже долгое время противостоит мощной армии.