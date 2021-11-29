Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю.
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Кулеба зазначив, що ще на початку 2014 року наші ЗСУ не були готові до ефективної оборони від російської агресії, наша армія була у невтішному стані.
Але ми швидко зібралися, піднявся великий народний рух, люди долучилися до Збройних сил і вирушили на фронт, щоб захистити країну. Сьогодні ми набагато краще підготовлені, ніж у 2014 році, і якщо у нас не буде іншого варіанту, окрім як боротися за нашу країну, ми будемо боротися,
– наголосив очільник українського МЗС.
За словами міністра, зараз Україна має іншу армію з набагато більшим досвідом. Вона, як влучно зауважив Кулеба, набагато сучасніша, ніж у 2014 році.
"І слід пам'ятати, що Росія не змогла досягти всіх своїх цілей навіть тоді, у 2014 році, так що для російської армії "похід на Україну" нині аж ніяк не буде легким", – підкреслив Кулеба.
Варто наголосити, що керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що Росія може розпочати активні бойові дії проти України у січні чи на початку лютого 2022 року.
Що цьому передувало
- Про можливу підготовку нападу Росії на Україну повідомляли й американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки та джерела в адміністрації. Водночас наголошувалося, що Кремль поки що не ухвалив остаточного рішення.
- У листопаді це підтвердила українська розвідка. Зазначили, що чисельність військ держави-агресорки досягла 90 тисяч.
- У США активно готуються до можливого вторгнення Росії в Україну і проводять консультації з партнерами. Швеція, Канада та Німеччина заявили, що допоможуть Україні за потреби.