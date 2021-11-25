Вашингтон ділиться інформацією з Києвом
США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників. Про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс.
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Ми також надали детальну інформацію Україні. Ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося,
– наголосив Прайс.
Водночас на питання журналістів про те, чи включають ці "непередбачені обставини" сценарій 2014 року – коли Росія окупувала Крим і Донбас, Прайс не відповів. "Для мене нерозумно вдаватися у подробиці", – підкреслив речник Держдепу.
Російські війська біля кордону України: головне
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія стягує військових та техніку до кордону з нашою державою. Українська влада спершу цю інформацію спростовувала.
- Однак вже 21 листопада голова української розвідки підтвердив, що Москва готується до нападу, який може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Швеція та Канада вже заявили про свою готовність допомогти Україні у разі російської ескалації.