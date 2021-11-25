Вашингтон ділиться інформацією з Києвом

США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників. Про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс.

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Ми також надали детальну інформацію Україні. Ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося,

– наголосив Прайс.

Водночас на питання журналістів про те, чи включають ці "непередбачені обставини" сценарій 2014 року – коли Росія окупувала Крим і Донбас, Прайс не відповів. "Для мене нерозумно вдаватися у подробиці", – підкреслив речник Держдепу.

Зверніть увагу! За даними видання Politico, США планують збільшити військову допомогу для Збройних сил України на 50 мільйонів доларів. Таку ідею запропонували 2 сенатори. Ці гроші мають спрямувати на закупівлю озброєння для стримування Росії.

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