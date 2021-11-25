Вашингтон делится информацией с Киевом

США направили высокопоставленных чиновников для проведения брифингов для европейских союзников. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

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Мы также предоставили подробную информацию Украине. Мы продолжим не только делиться информацией, но и готовиться к ряду непредвиденных обстоятельств. Могу заверить вас, что мы этим и занимаемся,

– подчеркнул Прайс.

В то же время на вопрос журналистов о том, включают ли эти "непредвиденные обстоятельства" сценарий 2014 года – когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, Прайс не ответил. "Для меня глупо вдаваться в подробности", – подчеркнул представитель Госдепа.

Обратите внимание! По данным издания Politico, США планируют увеличить военную помощь для Вооруженных сил Украины на 50 миллионов долларов. Такую идею предложили 2 сенатора. Эти деньги должны направить на закупку вооружения для сдерживания России.

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