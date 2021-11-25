Однако уже через 3 недели они увидели немало новых свидетельств движения российских войск и техники. И теперь считают, что к январю – февралю их количество может достичь уровня апрельского кризиса.
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Россия массово свозит к границе с Украиной военную технику: новые данные
Как отметили в Citeam (Conflict Intelligence Team), "с тех пор, как мы опубликовали наш предыдущий материал (вышел в первых числах ноября – 24 канал) о наращивании российской группировки у границы с Украиной, ситуация значительно изменилась".
Уже по состоянию на конец ноября известно, что:
- В районе Ельни зафиксировали сосредоточение сил Центрального военного округа – технику 41 армии, которую в сентябре и октябре туда перебросили.
- На полигон "Погоново" поехали от Воронежа БМП-2, САУ (самоходные артиллерийские установки) "Мста-С" и танки Т-80У.
- 19 ноября на станции Мичуринск-Воронежский сняли эшелон с боеприпасами, машинами химической разведки РХМ-6 и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".
- Буквально за последние несколько дней появились видео, где эшелоны из БМП-3 и БТР-82 следуют из Буя, где расположена 22 центральная база хранения техники, в Валуйки – в 23 километрах от границы с Украиной.
Кроме этого известно и о прибытии новых российских войск в оккупированный Крым:
- Например, речь о 49 и 58 армиях. А еще о 34 отдельной мотострелковой бригаде, которую увидели возле Ставрополья 11 ноября.
- А также о 42 гвардейской мотострелковой дивизии, эшелон с танками Т-72Б3 которой попал на видео по дороге в Крым.
Кроме войск к границе Украины, очевидно, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое только с натяжкой можно попытаться объяснить перевооружением действующих частей,
– подчеркнули в Conflict Intelligence Team.
Все это свидетельствует, как отмечает группа, о сосредоточении сил примерно в масштабах апреля этого года. Хотя концентрация войск происходит несколько медленнее, чем тогда.
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Однако если темпы будут такими же, то действительно общая численность группировки войск России у границы Украины и в оккупированном Крыму значительно превысит апрельские показатели как раз к концу зимы 2022 года.
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