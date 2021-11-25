Слова Лукянова привели в британском издании. При этом журналисты отметили, что его заявление – самое ясное объяснение наращивания Россией войск у украинской границы.

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России принципиально не пустить Украину в НАТО

Россия будет атаковать Украину, если она присоединится к НАТО.

  • Об этом предупредил Федор Лукьянов, которого журналисты британского издания назвали советником Кремля.
  • Впрочем, на большинстве российских сайтов мужчину представляют как журналиста и главу президиума Совета по внешней и оборонной политике России.

При этом британцы прокомментировали заявление Лукьянова так:

Это предположение является самым четким объяснением того, почему Россия собирает войска у границы с Украиной.

А Лукьянов тем временем еще предупредил: если НАТО будет расширяться на Восток, "России придется изменить систему и провести новые красные линии"

Информация о вероятном нападении России на Украину приобрела такой международный резонанс, что, по данным СМИ:

  • Канада уже рассуждает о перемещении военного корабля в Черное море и передислокации некоторых истребителей CF-18, базирующихся в Румынии.
  • А США рассматривают опцию предоставления Киеву новых противотанковых бронебойных ракет Javelin, минометов, и якобы даже системы противовоздушной обороны Stinger.