Слова Лукянова привели в британском издании. При этом журналисты отметили, что его заявление – самое ясное объяснение наращивания Россией войск у украинской границы.

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России принципиально не пустить Украину в НАТО

Россия будет атаковать Украину, если она присоединится к НАТО.

Об этом предупредил Федор Лукьянов, которого журналисты британского издания назвали советником Кремля.

Впрочем, на большинстве российских сайтов мужчину представляют как журналиста и главу президиума Совета по внешней и оборонной политике России.

При этом британцы прокомментировали заявление Лукьянова так:

Это предположение является самым четким объяснением того, почему Россия собирает войска у границы с Украиной.

А Лукьянов тем временем еще предупредил: если НАТО будет расширяться на Восток, "России придется изменить систему и провести новые красные линии"

Напомним: по прогнозам западных СМИ, а также украинской разведки, Россия готовится напасть на Украину зимой 2022 года.

Информация о вероятном нападении России на Украину приобрела такой международный резонанс, что, по данным СМИ: