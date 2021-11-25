Слова Лукянова навели у британському виданні. При цьому журналісти зауважили, що його заява – найясніше пояснення нарощення Росією військ біля українського кордону.
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Росії принципово не пустити Україну в НАТО
Росія атакуватиме Україну, якщо вона приєднається до НАТО.
- Про це попередив Федір Лук'янов, якого журналісти британського видання назвали радником Кремля.
- Утім, на більшості російських сайтів чоловіка представляють як журналіста та голову президії Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії.
Разом із цим британці прокоментували заяву Лук'янова так:
Це припущення є найчіткішим поясненням того, чому Росія збирає війська біля кордону з Україною.
А Лук'янов тим часом ще й попередив: якщо НАТО розширятиметься на Схід, "Росії доведеться змінити систему і провести нові червоні лінії"
Інформація про ймовірний напад Росії на Україну набула такого міжнародного резонансу, що, за даними ЗМІ:
- Канада вже міркує щодо переміщення військового корабля у Чорне море та передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базовані у Румунії.
- А США розглядають опцію надання Києву нових протитанкових бронебійних ракет Javelin, мінометів, і начебто навіть системи протиповітряної оборони Stinger.