Слова Лукянова навели у британському виданні. При цьому журналісти зауважили, що його заява – найясніше пояснення нарощення Росією військ біля українського кордону.

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Росії принципово не пустити Україну в НАТО

Росія атакуватиме Україну, якщо вона приєднається до НАТО.

Про це попередив Федір Лук'янов, якого журналісти британського видання назвали радником Кремля.

Утім, на більшості російських сайтів чоловіка представляють як журналіста та голову президії Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії.

Разом із цим британці прокоментували заяву Лук'янова так:

Це припущення є найчіткішим поясненням того, чому Росія збирає війська біля кордону з Україною.

А Лук'янов тим часом ще й попередив: якщо НАТО розширятиметься на Схід, "Росії доведеться змінити систему і провести нові червоні лінії"

Нагадаємо: за прогнозами західних ЗМІ, а також і української розвідки, Росія готується напасти на Україну взимку 2022 року.

Інформація про ймовірний напад Росії на Україну набула такого міжнародного резонансу, що, за даними ЗМІ: