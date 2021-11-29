Такое мнение озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью.
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Кулеба отметил, что еще в начале 2014 года наши ВСУ не были готовы к эффективной обороне от российской агрессии, наша армия была в плохом состоянии.
Но мы быстро собрались, поднялось большое народное движение, люди присоединились к Вооруженным силам и отправились на фронт, чтобы защитить страну. Сегодня мы гораздо лучше подготовлены, чем в 2014 году, и если у нас не будет другого варианта, кроме как бороться за нашу страну, мы будем бороться,
– подчеркнул глава украинского МИД.
По словам министра, сейчас Украина имеет другую армию с гораздо большим опытом. Она, как метко заметил Кулеба, гораздо более современная, чем в 2014 году.
"И следует помнить, что Россия не смогла достичь всех своих целей даже тогда, в 2014 году, так что для российской армии "поход на Украину" сейчас никак не будет легким", – подчеркнул Кулеба.
Следует отметить, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля 2022 года.
Что этому предшествовало
- О возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. В то же время подчеркивалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.
- В ноябре это подтвердила украинская разведка. Отметили, что численность войск государства-агрессора достигла 90 тысяч.
- В США активно готовятся к возможному вторжению России в Украину и проводят консультации с партнерами. Швеция, Канада и Германия заявили, что помогут Украине при необходимости.