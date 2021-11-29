Путин еще не одобрил окончательное решение по наступлению, – Романенко

По мнению бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, сейчас президент России Владимир Путин не одобрил окончательное решение по вторжению в Украину. Однако он может сделать это после онлайн-встречи с американским коллегой Джо Байденом.

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Зимняя погода для россиян не проблема. Поэтому вполне возможно наступление может состояться, как и предупреждала разведка – в начале 2022 года. Ведь, в конце января – начале февраля 2015 года Россия захватила важный транспортный узел Дебальцево в Донецкой области. Тогда подразделения российской армии и боевики ворвались в город и вытеснили украинские войска.

К сожалению, мы имеем опыт Дебальцево, который был зимой. И вообще они (русские – 24 канал) – северные люди, и проходят подготовку в соответствующих условиях. То есть для них это не сложный вопрос (вести войну в зимних условиях – 24 канал),

– пояснил Романенко.

Он уверен, что быстрое наступление России сможет обеспечить только значительная поддержка авиации.

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