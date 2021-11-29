Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю виданню Delfi. Він вважає, що Росія розглядає вторгнення в Україну як одну з альтернатив.

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Кулеба про розгляд Росією вторгнення в Україну

Немає свідчень, що рішення про його реалізацію (вторгнення на українську територію – 24 канал) вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі",

– заявив Кулеба.

За словами міністра, наразі Київ та його партнери активно працюють над тим, аби "знеохотити" Росію від вибору на користь вторгнення. Цього, впевнений очільник МЗС України, не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування.

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