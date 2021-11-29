Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию Delfi. Он считает, что Россия рассматривает вторжение в Украину как одну из альтернатив.

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Кулеба о рассмотрении Россией вторжения в Украину

Нет свидетельств, что решение о его реализации (вторжение на украинскую территорию – 24 канал) уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе",

– заявил Кулеба.

По словам министра, в настоящее время Киев и его партнеры активно работают над тем, чтобы "отбить охоту" Россию от выбора в пользу вторжения. Этого, уверен глава МИД Украины, не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания.

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