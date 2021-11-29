Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию Delfi. Он считает, что Россия рассматривает вторжение в Украину как одну из альтернатив.
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Кулеба о рассмотрении Россией вторжения в Украину
Нет свидетельств, что решение о его реализации (вторжение на украинскую территорию – 24 канал) уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе",
– заявил Кулеба.
По словам министра, в настоящее время Киев и его партнеры активно работают над тем, чтобы "отбить охоту" Россию от выбора в пользу вторжения. Этого, уверен глава МИД Украины, не достичь уступками, а лишь мощной политикой сдерживания.
Возможная эскалация со стороны России: что известно
- О том, что Россия готовится к расширению агрессии в отношении Украины первыми сообщили американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации.
- Позже информацию подтвердила и разведка Минобороны. Там отметили, что вблизи украинской границы находятся более 90 тысяч военных государства-агрессора, а нападение возможно уже в январе – феврале 2022 года.
- Ведомство признает, что угроза российского вторжения – реальна. Однако подчеркивает, что такие обострения являются регулярными, а военные Объединенных сил к ним полностью готовы.
- В США активно готовятся к возможному вторжению России в Украину и проводят консультации с партнерами. Швеция, Канада и Германия уверяют, что помогут при необходимости.
- В то же время Россия отрицает любую эскалацию, традиционно обвиняя в агрессии Украину и партнеров.