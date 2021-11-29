Як тільки щось починається, народ відразу згадує, що Батьківщину треба захищати
Інформація про вторгнення Росії допомагає в наборі новобранців у батальйон. Про це розповів командир взводу 130-го батальйону тероборони Києва Денис Семирог-Орлик.
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Завжди, коли зростає інформація про зовнішню загрозу, одночасно збільшується потік звернень від охочих потрапити до нас. За один день було 25 звернень у фейсбуці і 3 рази розмовляв з добровольцями телефоном. Як тільки щось починається, так народ відразу згадує, що Батьківщину треба захищати,
– заявив Семирог-Орлик.
До речі, у батальйоні вже є 125 резервістів, які підписали контракт зі Збройними силами України. З 1 січня, коли набуде чинності закон про національний спротив, Семирог-Орлик прогнозує новий сплеск охочих записатися в "партизанську армію".
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