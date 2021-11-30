Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет одно из российских изданий. Он недоволен тем, что США обвиняют Россию в проведении военных учений.
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Лавров "не видит" доказательств
"Нас обвиняют в учениях, проводимых вооруженными силами России на собственной местности, те страны, которые стягивают на наши границы армию и военную технику в огромных количествах. В то же время то, что США обложили нас со всех сторон своими военными базами – это, наверное, известно любому школьнику", – рассказал министр.
Также глава российского МИД добавил, что от Запада поступают якобы "непрерывные голословные заявления" по этому поводу. Однако он вроде бы не видит никаких доказательств.
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В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает увеличивать количество вооруженных формирований у границы с Украиной. Он добавил, что Вашингтон "с большой тревогой" наблюдает за действиями Москвы.
Угроза российских войск на границе: последние новости
- Накануне, 29 ноября, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о скоплении российских сил у наших границ. В общей сложности там находится более 100 тысяч вражеских военных.
- В то же время глава украинского МИД предупредил об угрозах масштабного вторжения России. По его словам, тогда боевые действия будут проводиться также в Черном море.
- Кроме того, 29 ноября Минобороны Беларуси объявило, что совместно с Россией в очередной раз планирует провести комплекс военных учений возле Украины в 2022 году.
- В Пентагоне уже заявили, что будут передислоцировать войска, чтобы сдерживать Россию. В то же время добавили, что о новых мерах по выполнению этой задачи пока не говорится.