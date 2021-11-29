Таку заяву 29 листопада зробив білоруський генерал-лейтенант Віктор Хренін, міністр оборони. Цьому передувала нарада з питань військової безпеки за участі Лукашенка.

Читайте також Бойові дії будуть й у Чорному морі, – Кулеба про ймовірне вторгнення Росії

Посадевець зазначив, що Мінськ та Москва не планують масштабних навчань на 2022 рік. Втім, все ж проведуть разом низку тренувальних заходів щодо прикриття південних кордонів країни. Росію у Білорусі вже традиційно назвали основним стратегічним союзником.

Довідка. Кордон України та Білорусі простягається на близько 1 100 кілометрів. Прикордонними регіонами з нашого боку є Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, а також Чернігівщина.

Режим Лукашенка звинувачує Захід

Крім цього, Хренін заговорив й про "активну мілітаризацію в сусідніх з Білоруссю країнах". Білоруський міністр цинічно стверджує, що це нібито свідчить про безпорадність та безсилля, яке проявляють західні політики.

Це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь,

– спробував виправдатися він.

Хренін зухвало звинуватив сусідів Білорусі в тому, що вони нібито спеціально створюють приводи для нарощування збройних сил у прикордонних регіонах. Він також процитував Лукашенка, який зухвало стверджує, що західні політики намагаються відвернути увагу своїх громадян від інших проблем.

Раніше Польща попередила про високу ймовірність гібридних атак проти України. Все тому, що мігранти змінили тактику. Вони прориваються через кордон невеликими групами на різних ділянках.