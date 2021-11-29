Тож планами Кремля мають не лише Україна, але й Румунія та чорноморські партнери. Про це міністр закордонних справ заявив під час брифінгу 29 листопада.

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Це спільна проблема, – Кулеба

За словами Кулеби, потенційна військова операція, організована Росією, передбачатиме й великий сегмент військових дій у Чорному морі. Саме тому Україна та її союзники мають зробити все можливе, аби стримати агресію з боку окупанта.

"Тому Румунія та інші чорноморські партнери повинні бути так само стурбовані планами Росії, як і Україна. І бути прихильні до стримування Росії, як і ми. Це спільна проблема", – наголосив посадовець.

Зверніть увагу! Раніше Кулеба оцінив масштаби скупчення російських сил біля кордонів України. Загалом там перебуває понад 40 батальйонних тактичних. Це – понад 115 тисяч ворожих військових.

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