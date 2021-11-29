Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, – Кулеба

Очільник Кремля хоче поширити свій вплив на регіон і одночасно позиціювати себе як людину, з якою Захід має говорити про вирішення проблем. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю латиському виданню Delfi.

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Війна не припиняється з 2014 року і має хвилеподібний характер. Я не знаю, чи буде це остання хвиля і росіяни зрештою відтягують сили, чи це буде продовжуватися роками. Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, це марна справа,

– сказав міністр.

Він додав, що наразі дипломати працюють над тим, щоб наполегливо захищати нашу землю та цінності.

Що відомо про можливий наступ Росії

Зверніть увагу! Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко заявив, що Росія цілком можливо може напасти на Україну взимку, адже війська агресора не бояться зимової погоди. Крім того, у них є досвід захоплення Дебальцевого, яке відбулося взимку 2014 року.