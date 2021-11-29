Не нужно пытаться угадать, что думает Путин, – Кулеба

Глава Кремля хочет распространить свое влияние на регион и одновременно позиционировать себя человеком, с которым Запад должен говорить о решении проблем. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью латышскому изданию Delfi.

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Война не прекращается с 2014 года и имеет волнообразный характер. Я не знаю, будет ли это последняя волна и россияне наконец оттягивают силы, или это будет продолжаться годами. Не нужно пытаться угадать, что думает Путин, это бесполезное дело,
– сказал министр.

Он добавил, что сейчас дипломаты работают над тем, чтобы упорно защищать нашу землю и ценности.

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