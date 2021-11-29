Поэтому в планах у Кремля есть не только Украина, но и Румыния и черноморские партнеры. Об этом министр иностранных дел заявил во время брифинга 29 ноября.

Обратите внимание Россия уже имеет успешный опыт, – генерал-лейтенант ВСУ о нападении зимой

Это общая проблема, – Кулеба

По словам Кулебы, потенциальная военная операция, организованная Россией, будет предусматривать и обширный сегмент военных действий в Черном море. Поэтому Украина и ее союзники должны сделать все возможное, чтобы сдержать агрессию со стороны оккупанта.

"Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры должны быть так же озабочены планами России, как и Украина. И быть приверженными сдерживанию России, как и мы. Это общая проблема", – подчеркнул чиновник.

Обратите внимание! Ранее Кулеба оценил масштабы скопления российских сил у границ Украины. В общей сложности там находится более 40 батальонных тактических. Это – более 115 тысяч вражеских военных.

Предыдущие заявления Кулебы