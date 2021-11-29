Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия по разным причинам избегает любых вариантов саммита.

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Говорится и о встрече с участием Владимира Путина, и министерском саммите нормандского формата с Сергеем Лавровым. "Мы (Украина – 24 канал) находимся в тупике", – констатировал Кулеба.

Кулеба: Удар по формату и доверию

Кулеба считает, что Россия фактически не заинтересована в "нормандской четверке". По крайней мере сейчас. Украине заметно, как на самом деле страна-агрессор относится к контактам в нормандском формате и работе трехсторонней контактной группы.

Недавняя публикация дипломатической переписки нормандского формата между Россией с одной стороны и Францией и Германией с другой является очередным ударом по формату и доверию в его пределах,

– подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что Украина все же настроена придерживаться нормандского формата. В стране будут продолжать искать пути привлечения России, не уступая ее давлению.

Заметьте! Кремль обвинил Украину в нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. В ответ на это Германия и Франция заявили, что слова России не соответствуют действительности.

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