Про це чиновниця розповіла під час свого виступу на Київському безпековому форумі. Нуланд зауважила: якщо Росія і надалі діятиме агресивно, то США обов'язково відреагують на це жорсткими санкціями.
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Україна має надалі працювати над створенням справжньої демократії
За словами Нуланд, якщо економічні санкції введуть, то вони будуть безпрецедентними – такими, яких не було в минулому.
Для нас дуже важливо, щоб Україна і надалі працювала над створенням справедливої, демократичної країни. Я б хотіла сказати, що багато росіян хотіли б жити в такій країні, як у вас,
– сказала Нуланд.
США, запевнила заступниця Блінкена, завжди підтримуватимуть Київ у прагненні миру та забезпеченні територіальної цілісності. У Вашингтоні, каже Нуланд, бачать, як Україна важко працює над відстоюванням своєї незалежності.
Глава Пентагону попередив Росію про наслідки вторгнення
Раніше глава Пентагону Ллойд Остін жорстко попередив Москву про наслідки можливого вторгнення в Україну. Ба більше, Остін начебто "випадково" назвав Росію Радянським Союзом. Проте очільник Пентагону все ж висловив сподівання, що з Кремлем знайдуть спільну мову, аби домовитись про деескалацію.
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Ставлення США до напруження біля кордону України: коротко
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – вони обговорили економічні санкції проти Росії.
- Раніше Блінкен вже попереджав Москву про введення санкцій та й наголошував, що НАТО може посилити свою присутність на східному фланзі.
- У Держдепі впевнені, що Росія вже розробила план проти України. Аналогічний сценарій реалізувався у 2014 році.
- Своє звернення Блінкен адресував Сергію Лаврову: Росія має відвести свої війська від кордону України.