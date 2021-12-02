Об этом чиновник рассказала во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности. Нуланд заметила: если Россия и дальше будет действовать агрессивно, то США обязательно отреагируют на это жесткими санкциями.

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Украина должна дальше работать над созданием настоящей демократии

По словам Нуланд, если экономические санкции введут, то они будут беспрецедентными – такими, каких не было в прошлом.

Для нас очень важно, чтобы Украина и дальше работала над созданием справедливой, демократической страны. Я бы хотела сказать, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас,

– сказала Нуланд.

США, заверила заместительница Блинкена, всегда будут поддерживать Киев в стремлении к миру и обеспечении территориальной целостности. В Вашингтоне, говорит Нуланд, видят, как Украина тяжело трудится над отстаиванием своей независимости.

Глава Пентагона предупредил Россию о последствиях вторжения

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин жестко предупредил Москву о последствиях возможного вторжения в Украину. Более того, Остин якобы "случайно" назвал Россию Советским Союзом. Однако глава Пентагона все же выразил надежду, что с Кремлем найдут общий язык, чтобы договориться о деэскалации.

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