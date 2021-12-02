На встрече речь шла также о стабильности в Черноморском регионе. Согласно заявлению пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, чиновники обсудили совместную поддержку ради стабильности на этой территории.

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Кроме Украины они также обсудили ситуацию в других горячих точках.

Они также обсудили агрессию России против Украины и ситуацию в Армении, Азербайджане, Афганистане. Переговоры строились на основе беседы президента США Джо Байдена и президента Турции Реджепа Эрдогана, состоявшейся в прошлом месяце в Риме и касалась двустороннего сотрудничества и других приоритетов, включая демократию и права человека,

– сообщили в заявлении.

О чем будут говорить Блинкен и Кулеба

2 декабря на фоне последних разговоров о вероятном вторжении России в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как рассказывал глава украинского МИД, во время встречи они с Блинкеном не только обсудят имеющуюся информацию относительно российских планов и намерений, но и другие важные вопросы.

Среди тем обсуждения Кулеба назвал: отправку четких политических сигналов России на всех уровнях; разработку санкционного пакета; углубление военно-технического сотрудничества с Украиной.

Ситуация на границе и вероятное вторжение России

В ноябре 2021 года издание Bloomberg обнародовало планы России относительно возможного вторжения в Украину. У разведки США также была информация, что Кремль действительно допускает вторжение в Украину.

В Минобороны убеждали, что риск наступления России есть ежедневно. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупреждал об угрозах в случае масштабного вторжения России. По его словам, тогда боевые действия будут и в Черном море.