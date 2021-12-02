На зустрічі мова йшла також про стабільність в Чорноморському регіоні. Згідно із заявою прессекретаря Держдепу Неда Прайса, чиновники обговорили спільну підтримку заради стабільності на цій території.

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Окрім України вони також обговорили ситуацію в інших гарячих точках.

Вони також обговорили агресію Росії проти України і ситуацію у Вірменії, Азербайджані, Афганістані. Переговори будувалися на основі бесіди президента США Джо Байдена і президента Туреччини Реджепа Ердогана, що відбулася минулого місяця в Римі і стосувалася двостороннього співробітництва та інших пріоритетів, включаючи демократію і права людини,

– повідомили у заяві.

Про що говоритимуть Блінкен і Кулеба

2 грудня на тлі останніх розмов про ймовірне вторгнення Росії в Україну держсеркретар США Ентоні Блінкен зустрінеться із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як розповідав очільник українського МЗС, під час зустрічі вони з Блінкеном не лише обговорять наявну інформацію стосовно російських планів та намірів, але й інші важливі питання.

Серед тем обговорення Кулеба назвав: надсилання чітких політичних сигналів Росії на всіх рівнях; розробка санкційного пакета; поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.

Ситуація на кордоні і ймовірне вторгнення Росії

У листопаді 2021 року видання Bloomberg оприлюднило плани Росії щодо можливого вторгнення в Україну. У розвідки США також була інформація, що Кремль дійсно допускає вторгнення в Україну.

У Міноборони переконували, що ризик наступу Росії є щодня. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба попереджав про загрози у випадку масштабного вторгнення Росії. За його словами, тоді бойові дії будуть й у Чорному морі.