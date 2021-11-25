Зустріч глав МЗС відбудеться вже 30 листопада – 1 грудня. Пресслужба Держдепу США оприлюднила деталі розмови Держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Зауважте Зеленський та Дуда обговорили загрози для безпеки України й Польщі: про що домовились

Блінкен обговорив сьогодні зі Столтенбергом повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України,

– мовиться у повідомленні.

Блінкен зауважив, що з нетерпінням чекає зустрічі міністрів закордонних справ у Ризі. Там відбудеться діалог по всьому спектру питань, які стоять перед НАТО.

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