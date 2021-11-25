Зустріч глав МЗС відбудеться вже 30 листопада – 1 грудня. Пресслужба Держдепу США оприлюднила деталі розмови Держсекретаря США Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Зауважте Зеленський та Дуда обговорили загрози для безпеки України й Польщі: про що домовились
Блінкен обговорив сьогодні зі Столтенбергом повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України,
– мовиться у повідомленні.
Блінкен зауважив, що з нетерпінням чекає зустрічі міністрів закордонних справ у Ризі. Там відбудеться діалог по всьому спектру питань, які стоять перед НАТО.
Заява експрезидента Євроради
- Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск назвав загрозу російського вторгнення в Україну. серйозною проблемою. Політик наголосив, що про неї говорити у Польщі варто не через призму міграції, а в контексті безпеки України.
- На пресконференції у Варшаві Туск заявив: можливість російської ескалації варто сприймати серйозно.
- Політик також заявив, що вже найближчим часом планує "активно діяти" в українському напрямку.