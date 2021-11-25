Туск має намір "активно діяти"
Колишній президент Європейської Ради закликав усіх серйозно сприймати можливість російської ескалації. Про це він заявив на пресконференції у Варшаві.
До теми США готуються до непередбачуваних обставин через війська Росії біля України
Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі – 24 канал). Натомість є питання безпеки,
– наголосив Туск.
Дипломат підкреслив, що найближчим часом планує "активно діяти" в українському напрямку. Утім, як саме, він не уточнив.
Що відомо про загрозу вторгнення Росії
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ попередили, що Росія масово стягує свої війська до кордону з Україною. Як докази вони публікували супутникові знімки.
- Українська влада спершу цю інформацію спростовувала. Мовляв, війська агресора залишилися біля кордону ще з весни.
- Однак вже 21 листопада голова української розвідки підтвердив, що Росія готується до нападу. Наступ може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Згодом спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі пояснив, чому українські політики заперечували попередження партнерів. Мовляв, "розійшлися в оцінках".
- Швеція та Канада заявили про свою готовність допомогти Україні у разі російської ескалації. Водночас у Євросоюзі сказали, що військом Києву не допоможуть.