Туск намерен "активно действовать"

Бывший президент Европейского Совета призвал всех серьезно воспринимать возможность российской эскалации. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве.

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Я бы не говорил в контексте миграции. В последние годы сотни тысяч украинцев оказались в Польше, но скорее не по политическим, а по экономическим причинам. Это не вызывает какого-то напряжения, эмоций или негативных последствий (в Польше – 24 канал). Зато есть вопросы безопасности,

– подчеркнул Туск.

Дипломат подчеркнул, что в ближайшее время планирует "активно действовать" в украинском направлении. Впрочем, как именно, он не уточнил.

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