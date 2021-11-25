Зеленський також розповів польському колезі про ситуацію на Сході України. Також український лідер схарактеризував кроки, які його країна здійснює для активізації роботи всіх переговорних форматів. Їхньою метою є досягнення миру.

Зауважте Маємо право вирішувати самі, – Дуда висловився про переговори Меркель і Лукашенка без нього

Президент Зеленський також наголосив: необхідно зберегти санкційний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти.

Політики обговорили "Північний потік-2"

Значну увагу у розмові приділили "Північному потоку-2". Зокрема, обговорили координації позицій сторін з протидії скандального проєкту.

І Зеленський, і Дуда оцінили "Північний потік – 2" як безпекову загрозу для всієї Європи.

Це – стратегічна зброя в руках Росії,

– наголосив Зеленський.

Дуда звернувся до поляків