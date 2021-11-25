Зеленський також розповів польському колезі про ситуацію на Сході України. Також український лідер схарактеризував кроки, які його країна здійснює для активізації роботи всіх переговорних форматів. Їхньою метою є досягнення миру.
Зауважте Маємо право вирішувати самі, – Дуда висловився про переговори Меркель і Лукашенка без нього
Президент Зеленський також наголосив: необхідно зберегти санкційний тиск на Росію з боку міжнародної спільноти.
Політики обговорили "Північний потік-2"
Значну увагу у розмові приділили "Північному потоку-2". Зокрема, обговорили координації позицій сторін з протидії скандального проєкту.
І Зеленський, і Дуда оцінили "Північний потік – 2" як безпекову загрозу для всієї Європи.
Це – стратегічна зброя в руках Росії,
– наголосив Зеленський.
Дуда звернувся до поляків
- У зверненні до народу польський лідер заявив, що країна стала жертвою гібридної війни КДБ Білорусі.
- День незалежності Польщі Дуда відзначив на кордоні Білорусі та Польщі. Туди президент прибув, аби підтримати військових.
- За словами Дуди, мігранти з Близького Сходу брутально використовують диктатуру, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та загалом Європі.
- Дуда розповів, що постійно контактує з партнерами з Євросоюзу та НАТО. Вони запевняють Польщу у своїй підтримці.