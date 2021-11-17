Під час розмови Анджей Дуда заявив Франку-Вальтеру Штайнмаєру, що Польща не визнаватиме результати переговорів, які провели без її участі.
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Польща має бути учасником переговорів
Анджей Дуда заявив, що Польща виконуватиме домовленості, які досягнуть в межах переговорів з білоруським режимом, однак лише за умови, що країна буде долучена до них. В іншому випадку Варшава не визнаватиме жодних угод.
Ми – суверенна держава, яка має право вирішувати самі,
– заявив Дуда.
Польський лідер не уточнив, чи бажає долучитися до переговорів особисто з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.Також Дуда не розповів про реакцію Штайнмаєра на його слова.
Переговори Меркель і Лукашенка: головне
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель уже двічі провела телефонні переговори з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком. Темою розмов була міграційна криза на кордоні з Польщею. Вперше Меркель зателефонувала в Мінськ 15 листопада.
- За інформацією німецьких журналістів, Лукашенко під час розмови вимагав визнання його легітимним президентом Білорусі, зняття санкцій, відправити половину мігрантів до Німеччини та виділити гуманітарну допомогу нібито на притулки для нелегалів. Канцлерка на це не погодилася.
- У ЄС частина політиків розкриткувала Ангелу Меркель через те, що своїм дзвінком вона нібито визнала легітимність Олександра Лукашенка.