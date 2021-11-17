Політики домовилися про те, проблема мігрантів виноситься на рівень Білорусі та Євросоюзу. Для цього представники обох сторін повинні терміново розпочати переговори.
Зверніть увагу "Визнала легітимним президентом": Меркель різко розкритикували після розмови з Лукашенком
Бажання мігрантів потрапити до Німеччини
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила Олександру Лукашенку про прохання президентки Єврокомісії Урсули фор дер Ляєн про залучення до вирішення міграційної кризи представників відповідних міжнародних організацій, які вже співпрацюють з Білоруссю.
За даними пресслужби самопроголошеного білоруського президента, політики "дійшли до певного розуміння" ситуації, яка відбувається в Білорусі на кордоні з Польщею. Також Меркель та Лукашенко нібито домовилися про постійний контакт у питаннях міграційної кризи.
Окремо Ангела Меркель та Олександр Лукашенко обговорили наміри мігрантів потрапити до Німеччини.
Міграційна криза в Білорусі: останні новини
- У Польщі прокуратура відкрила кримінальну справу через ситуацію на межі з Білоруссю. Під час чергової спроби штурму кордону там постраждали 12 польських військових.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі загострення міграційної кризи у Східній Європі, Альянс підтримає своїх союзників.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на вирішення міграційної кризи потрібно декілька місяців або й років.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на ідею німецького депутата розмістити мігрантів з Білорусі в Україні. Міністр заявив, що Німеччині краще варто займатися питанням членства України в ЄС.
- У Єврокомісії заявили, що готові виділити 700 мільйонів євро на допомогу біженцям, які зараз перебувають на білорусьо-польському кордоні. Умовою для цього є доступ гуманітарних організацій до нелегалів.