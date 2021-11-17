Політики домовилися про те, проблема мігрантів виноситься на рівень Білорусі та Євросоюзу. Для цього представники обох сторін повинні терміново розпочати переговори.

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Бажання мігрантів потрапити до Німеччини

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила Олександру Лукашенку про прохання президентки Єврокомісії Урсули фор дер Ляєн про залучення до вирішення міграційної кризи представників відповідних міжнародних організацій, які вже співпрацюють з Білоруссю.

За даними пресслужби самопроголошеного білоруського президента, політики "дійшли до певного розуміння" ситуації, яка відбувається в Білорусі на кордоні з Польщею. Також Меркель та Лукашенко нібито домовилися про постійний контакт у питаннях міграційної кризи.

Окремо Ангела Меркель та Олександр Лукашенко обговорили наміри мігрантів потрапити до Німеччини.

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