Прокуратура розслідує справу за статтею про напад на правоохоронців. Про це розповів очільник польської поліції Ярослав Шимчик.

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Постраждалі бійці

Керівник поліції Польщі повідомив, що внаслідок спроб штурму кордону, які відбувалися протягом 16 листопада, всього постраждали 12 силовиків:

9 поліцейських,

2 прикордонників,

1 військовий.

Усіх поранених госпіталізували до лікарні. У них різні травми голови та кінцівок. Усі вони отримали травми на переході в районі Кузниці.

Поліцейського з проломленим черепом виписали

Раніше польська поліція повідомила, що внаслідок спроби штурму один з поліцейських отримав серйозну травму. Йому каменем проломили череп.

Та тепер очільник поліції повідомив, що поліцейський почувається добре. Ба більше, він за власним бажанням вже покинув лікарню.

На щастя, травми не загрожують життю чи здоров'ю. Чекаємо остаточних результатів дослідження, але у поліцейського все добре,

– розповів Ярослав Шимчик.

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