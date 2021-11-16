Частина нелегалів вирішила покинути пункт пропуску. Насамперед у логістичний центр скерували жінок та дітей.

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Біженців поселила у логістичний центр

Деяких мігрантів з польсько-білоруського кордону скерували в транспортно-логістичний центр поблизу пункту пропуску "Брузгі".

Там організували спеціальний майданчик. У центрі біженці можуть як заночувати, так і залишитися до моменту вирішення питання їхньої міграції чи повернення на батьківщину.

У телеграм-каналах повідомили, що люди вже облаштовуються у відведеному для них приміщенні.



Білорусь розміщує мігрантів у логістичному центрі / Фото "Радіо Свобода"

Біженці прибувають у логістичний центр: дивіться відео

Мігранти розмістилися у центрі: дивіться відео

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