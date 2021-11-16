Травмованого військового госпіталізували до лікарні. Крім нього, постраждав ще один військовий.
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Мігранти кидали каміння
Правоохоронців, які боронять кордон, закидали камінням та іншими предметами. Через це постраждав військовий, якого з травмою черепа госпіталізували.
На жаль, в результаті нападу людей, інспірованих білоруською стороною, один із поліцейських отримав важкі поранення. Наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні, ймовірно, у нього перелом кістки черепа після враження предметом,
– заявили у поліції.
Крім нього, постраждав ще солдат, який отримав удар каменем в обличчя. Йому надали медичну допомогу.
У МВС Польщі висловили вдячність усім силовим структурам, які стримали сьогоднішню атаку мігрантів у Кузьниці.
Мігранти на кордоні Білорусі й Польщі: останні новини
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Головною темою переговорів була міграційна криза.
- Білоруський журналіст Франак Вячорка заявив, що режим Лукашенка готував спецоперацію з мігрантами ще з весни 2021 року.
- 16 листопада під час чергового загострення на кордоні, польські силовики застосували водомети.