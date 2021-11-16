Травмованого військового госпіталізували до лікарні. Крім нього, постраждав ще один військовий.

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Мігранти кидали каміння

Правоохоронців, які боронять кордон, закидали камінням та іншими предметами. Через це постраждав військовий, якого з травмою черепа госпіталізували.

На жаль, в результаті нападу людей, інспірованих білоруською стороною, один із поліцейських отримав важкі поранення. Наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні, ймовірно, у нього перелом кістки черепа після враження предметом,

– заявили у поліції.

Крім нього, постраждав ще солдат, який отримав удар каменем в обличчя. Йому надали медичну допомогу.

У МВС Польщі висловили вдячність усім силовим структурам, які стримали сьогоднішню атаку мігрантів у Кузьниці.

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