Багато з них залишилися в Мінську, деякі поселилися в інших містах. Про це в ефірі 24 каналу зауважив білоруський журналіст Франак Вячорка.
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Мігранти прибули ще в червні
Він розповів, що деякі мігранти навіть зайняли дачі, літні будиночки деяких білорусів.
Операцію, за нашою інформацією, запланували ще у квітні – травні. Але багато мігрантів почали прибувати ще під кінець червня,
– наголосив Вячорка.
За його словами, тоді організували чартерні рейси різних авіакомпаній, зокрема "Белавія", які привозили від 500 до 2 тисяч людей щотижня.
Спеціальний задум Лукашенка
Як відзначив журналіст, багато людей перебувають зараз на кордоні не через свою волю. Їх білоруські силовики змушують штурмувати огорожу.
"Табір теж створили за допомогою військових Лукашенка. Це теж спеціальний задум, щоб показати, як Польща не хоче пускати нещасних людей", – пояснив він.
Спроби прорвати кордон збільшувалися кожного місяця, кожного тижня. Цей апогей, кульмінація відбулася на минулому тижні – за тиждень до ухвалення санкцій. Тому можна пов'язувати ситуацію, яка відбувається зараз, кризу – з ухваленням санкцій Євросоюзом.
Журналіст розповів про ситуацію на кордоні: дивіться відео
Головне про ситуацію на кордоні
- Скупчення мігрантів там помітили ще минулого тижня. Утім увесь цей час ситуацію не вирішують, вона ще більше загострюється.
- Латвія вирішила провести військові навчання на кордоні з Білоруссю. Глава Міноборони конкретно не сказав, що навчання пов'язані із мігрантською кризою, однак країна хоче бути готовою.
- Групі з 50 мігрантів вдалося прорватися на польську територію в районі населеного пункту Стажина. Згодом співробітникам поліції частину з них вдалося затримати, всі вони виявились громадянами Іраку.
- Офіцери білоруських спецслужб активно закидують камінням польських солдатів. У нічний час використовують стробоскопи та лазери, аби дезорієнтувати поляків.