Польські прикордонники повідомляють, що нелегали з самого ранку збираються біля прикордонного переходу. Їх поступово більшає.

До теми Нова спроба мігрантів прорватися в Польщу: білоруську огорожу вже зламали, утворилась тиснява

У мережі опублікували відео, як натовп мігрантів намагається прорвати кордон під наглядом білоруських служб.

Що відбувається на кордоні

Ситуація на польсько-білоруському кордоні 15 листопада особливо напружена. Через навалу мігрантів польські прикордонники мобілізуються. До кордону привезли водомет, а неподалік чергує військовий літак.

До речі, білоруські пропагандисти вже прибули на місце подій. Вони назвали дії польських військових агресією і заявили, що у мігрантів начебто "мирні" наміри.

Що цьому передувало