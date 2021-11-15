Мігранти підійшли впритул до польської огорожі на кордоні. Польські військовослужбовці готуються до відбиття атаки.
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Під огорожею тиснява
Через величезну кількість людей, під парканом польського кордону утворилася тиснява. Мігранти намагаються повалити огорожу. Про це свідчать кадри телеграм-каналу "SHOT".
Через навалу мігрантів польські прикордонники мобілізують свої сили. До пункту пропуску привезли водомет, а над кордоном чергує військовий літак.
Вертоліт на польському кордоні та водомет
На місці працюють пропагандисти
Білоруські пропагандисти уже називають дії польських військових агресією і заявляють, що у мігрантів начебто мирні наміри. Водночас Польща налаштована зупинити хвилю мігрантів.
Частина нелегалів сіли прямо під позиціями польських силовиків, а пролукашенківські пропагандисти на місці знімають "промовисті" кадри для своїх сюжетів. Водночас основний натовп стоїть позаду журналістів.
Польська сторона опублікувала кадри з кордону. На них видно величезний натовп та чути звуки гелікоптера.
Головне про міграційну кризу на кордоні Білорусі й Польщі
- 8 листопада в Білорусі колона мігрантів вирушила до польського кордону. За різними даними у той день було від 1 500 до 5 000 нелегалів.
- Через загрозу навали мігрантів Польща посилила охорону державного кордону. Слідом за нею це зробили в Литві та Україні. 14 листопада в Луцьку відбулася нарада з очільниками областей, які межують з Білоруссю та силовиками під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данілова.
- Західні країни звинувачують білоруський режим у міграційній кризі, зокрема в НАТО заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує нелегалів для тиску на Європу.
- Водночас Білорусь та Росія звинувачують у всьому Захід. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Європа нібито сама винна у тому, що сталося.
- У ніч проти 14 листопада 223 мігранти спробували прорватися через кордон. Близько 50 нелегалів змогли це зробити, 22 з них затримали.