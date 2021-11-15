Мігранти підійшли впритул до польської огорожі на кордоні. Польські військовослужбовці готуються до відбиття атаки.

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Під огорожею тиснява

Через величезну кількість людей, під парканом польського кордону утворилася тиснява. Мігранти намагаються повалити огорожу. Про це свідчать кадри телеграм-каналу "SHOT".

Через навалу мігрантів польські прикордонники мобілізують свої сили. До пункту пропуску привезли водомет, а над кордоном чергує військовий літак.



Вертоліт на польському кордоні та водомет

На місці працюють пропагандисти

Білоруські пропагандисти уже називають дії польських військових агресією і заявляють, що у мігрантів начебто мирні наміри. Водночас Польща налаштована зупинити хвилю мігрантів.

Частина нелегалів сіли прямо під позиціями польських силовиків, а пролукашенківські пропагандисти на місці знімають "промовисті" кадри для своїх сюжетів. Водночас основний натовп стоїть позаду журналістів.

Польська сторона опублікувала кадри з кордону. На них видно величезний натовп та чути звуки гелікоптера.

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