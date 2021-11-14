Секретар РНБО заявив, що ситуація на польсько-білоруському кордоні є "черговою спецоперацією Росії". Про це він розповів після наради 14 листопада.

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Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні,

– заявив Данілов.

На думку секретаря РНБО, необхідно створити міжвідомчу робочу групу "з залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування".

Олексій Данілов пояснив, що:

"те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, – це чергова спецоперація Росії ";

"; її мета – "розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні";

"за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебуває "вже близько 16 тисяч осіб – так званих біженців".

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