На нараді з Олексієм Даніловим планують обговорити виконання рішення РНБО про додаткову охорону кордону з Білоруссю.

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На засіданні будуть присутні голови декількох ОДА

На міжвідомчій нараді, крім голови Волинської ОДА, будуть присутні очільники Чернігівської, Житомирської, Рівненської та Київської областей. Тобто усіх регіонів, які межують з Білоруссю.

Метою наради є питання координації центральної та місцевої влади, правоохоронців і військових у питаннях захисту державного кордону через ситуацію з мігрантами в Білорусі.

Зверніть увагу! 10 листопада на засіданні РНБО ухвалили рішення про забезпечення додаткової охорони державного кордону з Білоруссю через міграційну кризу.

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