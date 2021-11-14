На совещании с Алексеем Даниловым планируют обсудить выполнение решения СНБО о дополнительной охране границы с Беларусью.

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На заседании будут присутствовать председатели нескольких ОГА

На межведомственном совещании, кроме председателя Волынской ОГА, будут присутствовать руководители Черниговской, Житомирской, Ровненской и Киевской областей. То есть всех регионов, которые граничат с Беларусью.

Целью совещания является вопрос координации центральной и местной власти, правоохранителей и военных в вопросах защиты государственной границы из-за ситуации с мигрантами в Беларуси.

Обратите внимание! 10 ноября на заседании СНБО приняли решение об обеспечении дополнительной охраны государственной границы с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Усиление охраны границы с Беларусью: главное