Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он отметил, что уже определили отдельные участки украинской границы, где может происходить подход мигрантов.

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По словам Монастырского, сейчас есть приблизительно 10 участков границы, через которые мигранты могут попытаться прорваться в Украину. Именно эти участки и будут в первую очередь усиливаться пограничниками, Национальной гвардией и полицией.

К тому же в этом районе проведут учения по территориальной обороне. Такую идею поддержал и президент Владимир Зеленский во время состоявшегося 10 ноября заседания СНБО.

Эти люди должны быть созваны на учения, которые должны пройти в течение ближайшего месяца возле белорусской границы,

– сообщил глава МВД.

Как прошло заседание СНБО

Заседание Совета по нацбезопасности и обороне состоялось в среду, 10 ноября, в Киеве. В повестке дня был ряд приоритетных для Украины вопросов. В частности, ситуация на границе Беларуси и Польши, а также борьба с контрабандой.

Денис Монастырский заявил, что к охране украинской границы будут привлечены силы Нацгвардии и Нацполиции. Также было принято решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на границе Украины и Беларуси.

Обратите внимание! Секретарь СНБО отметил, что на границе Польши и Беларуси находится до 15 тысяч мигрантов. Они прибывают в Минск как туристы.