Что известно о гибели военного

Погибший был солдатом 11-й Любушской дивизии бронетанковой кавалерии. Об этом заявил спикер министра-координатора специальных служб Станислав Жарин.

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Очень грустная новость. Соболезнования родным,

– написал Жарин.

Военный служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде. Командир рассказал, что "случилось досадное событие". Смерть служащего вызвало огнестрельное ранение, однако "посторонние люди к этому не причастны".

Погибший служил в запасе. Он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. Его отправили на границу всего неделю назад. С тех пор мужчина не контактировал с мигрантами.

Родственникам военного уже сообщили о трагедии. Следствие проводит военная полиция в сотрудничестве с прокуратурой.

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