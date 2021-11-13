Сотрудники пограничной службы Беларуси также активно дают указания, как перейти в страны Европейского Союза. Об этом пишет NYT после общения с иракскими мигрантами.

Читайте также Белорусские силовики гонят мигрантов на ограждение и слепят поляков лазерами

Даже раздавали кусачки и топоры, чтобы прорезать пограничные заборы,

– говорится в материале.

Баяр Ават, иракский курд, рассказал, что белорусы помогли его группе добраться до границы, указав маршрут, который обходил официальный пункт и приводил к щели, прорезанной в ограде.

Что этому предшествовало

В августе 2021 года правительство Беларуси ослабило визовые правила, сделав перелет в страну более привлекательным путем попасть в Европу, чем морем из Турции в Грецию.

А государственная авиакомпания Белавиа увеличила количество рейсов с Ближнего Востока в Минск.

Обратите внимание! Эти действия режима Лукашенко привели к миграционному кризису на линии разграничения.

Миграционный кризис: кратко