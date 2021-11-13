Сотрудники пограничной службы Беларуси также активно дают указания, как перейти в страны Европейского Союза. Об этом пишет NYT после общения с иракскими мигрантами.
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Даже раздавали кусачки и топоры, чтобы прорезать пограничные заборы,
– говорится в материале.
Баяр Ават, иракский курд, рассказал, что белорусы помогли его группе добраться до границы, указав маршрут, который обходил официальный пункт и приводил к щели, прорезанной в ограде.
Что этому предшествовало
- В августе 2021 года правительство Беларуси ослабило визовые правила, сделав перелет в страну более привлекательным путем попасть в Европу, чем морем из Турции в Грецию.
- А государственная авиакомпания Белавиа увеличила количество рейсов с Ближнего Востока в Минск.
Миграционный кризис: кратко
- Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытались попасть в Европу.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что диктатор Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Европейском Союзе.
- Польское государство также сообщило, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. Запад уверен, что их свезли на границу, чтобы потом вытеснить на территорию ЕС.