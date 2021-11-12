О ситуации на польско-белорусской границе информирует Пограничная служба и Министерство национальной обороны Польши.

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Силовое проталкивание мигрантов за границу

По словам представителя полиции Подляского воеводства Томаша Крупы, 11 ноября, примерно в 21:00 по киевскому времени недалеко от пункта пропуска "Кузница" белорусские спецслужбы попытались силой протолкнуть на территорию Польши 35 мигрантов. В основном это были женщины и дети.

Они их толкали на заграждение. Эту попытку удалось заблокировать,

– отметил Крупа.

Он уточнил, что сейчас там находятся 200 человек.

Видео с границы в сети обнародовало Министерство национальной обороны Польши.

Кроме того, в районе населенного пункта Половце, вечером 11 ноября собралась группа из примерно 100 человек. Однако они не пытались нелегально пересечь границу.

Белорусские силовики гонят мигрантов на ограждение: смотрите видео

Попытки ослепить поляков лазером

По сообщению польских пограничников, в ночь на 12 ноября белорусские спецслужбы пытались зеленым лазером ослеплять польских пограничников и военных, которые были на службе.

К слову, Подляски отдел Пограничной службы Польши сообщил, что на границе сейчас находятся 3 – 4 тысячи мигрантов.

Белорусы пытались ослепить поляков лазером: смотрите видео

Ситуация на польско-белорусской границе: коротко