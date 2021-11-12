Про ситуацію на польсько-білоруському кордоні інформує Прикордонна служба та Міністерство національної оборони Польщі.

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Силове проштовхування мігрантів за кордон

За словами речника поліції Підляського воєводства Томаша Крупи, 11 листопада, приблизно о 21:00 за київським часом неподалік пункту пропуску "Кузниця" білоруські спецслужби спробували силою проштовхнути на територію Польщі 35 мігрантів. Здебільшого це були жінки та діти.

Вони їх штовхали на загородження. Цю пробу вдалося заблокувати,

– зазначив Крупа.

Він уточнив, що наразі там перебувають 200 людей.

Відео з кордону у мережі оприлюднило Міністерство національної оборони Польщі.

Крім того, у районі населеного пункту Половце, ввечері 11 листопада зібралася група з приблизно 100 людей. Однак вони не намагалися нелегально перетнути кордон.

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Спроби засліпити поляків лазером

За повідомленням польських прикордонників, у ніч на 12 листопада білоруські спецслужби намагалися зеленим лазером засліплювати польських прикордонників і військових, які були на службі.

До слова, Підляський відділ Прикордонної служби Польщі повідомив, що на кордоні наразі перебувають 3 – 4 тисячі мігрантів.

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Ситуація на польсько-білоруському кордоні: коротко