Про прорив повідомило Міноборони Польщі у соцмережах.

До теми "Дії Білорусі потребують рішучої реакції": США та країни ЄС засудили режим Лукашенка

Мігрантів одразу затримали польські силовики

На кадрах, які оприлюднило військове відомство, видно, як десятки людей силою прориваються через огорожу. За металевим парканом стоять польські прикордонники та військові. Після того, як вони потрапили до рук силовиків, нелегали почали ходити вздовж огорожі.

Дивіться відео прориву через кордон:

Мігранти покинули табір на території Білорусі

Раніше білоруські ЗМІ повідомили, що нелегальні мігранти покинули табір. Спроба прориву відбулась і у пункті пропуску "Брузгі". Близько сотні мігрантів продовжують ходити вздовж металевого загородження. Частина з нелегалів пробують погнути паркан.

Дивіться відео, як мігранти ходять вздовж огорожі:

Зверніть увагу! Раніше на польському кордоні побував президент Польщі Анджей Дуда. Він подякував прикордонникам та військовим за роботу. Напередодні глава держави у зверненні до поляків назвав ситуацію з мігрантами результатом гібридної війни білоруського КДБ.

Головне про ситуацію з мігрантами на кордоні

Через масовий наплив нелегалів на кордоні Польща та Литва оголосили надзвичайний стан.

Занепокоєння ситуацією висловили ЄС та НАТО.

Європейські країни готові посилити санкції проти режиму Лукашенка.

За оцінкою української розвідки, зараз біля кордону Польщі перебувають близько 15 тисяч мігрантів.

Напруження на кордоні стало однією з тем засідання РНБО України.

Текст публікації Міноборони Польщі: