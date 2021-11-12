Звернення Дуда виголосив у День незалежності Польщі.
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Мігранти брутально використовуються диктатурою, – Дуда
Останніми днями Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка. Мігранти з Близького Сходу брутально використовуються диктатурою, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі,
– підкреслив Дуда.
Президент наголосив, що це – результат послідовної політики режиму Лукашенка. Самопроголошений президент не зупинився перед фальсифікацією результатів виборів, репресіями та ув'язненням тисяч представників опозиції.
Дуда відвідав кордон з Білоруссю
У День незалежності Польщі президент побував на кордоні з Білоруссю. Дуда подякував прикордонникам, поліції та військовим. Він зазначив, що польська сторона задекларувала готовність надати гуманітарну допомогу мігрантам, які перебувають з боку білоруського кордону.
Дуда запевнив, що постійно контактує з партнерами з Євросоюзу та НАТО і вони запевняють у своїй підтримці.
Дуда відвідав кордон Польщі та Білоруссю / Фото з твітера Дуди
Президент подякував військовим та прикордонникам / Фото з твітера Анджея Дуди
Що відомо про кризу з мігрантами на кордоні:
- Мігранти прибувають до Мінська літаками, а згодом пробують проникнути до ЄС через польський та литовський кордон.
- Найбільшу колону – у кілька тисяч мігрантів зафіксували біля кордону Польщі 8 листопада.
- Польща та услід за нею Литва оголосили про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.
- За даними української розвідки, на території Білорусі поблизу межі з Польщею перебувають до 15 тисяч нелегалів.