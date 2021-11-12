Звернення Дуда виголосив у День незалежності Польщі.

До теми У Кремля "руки в білих рукавицях": які завдання Путіна виконує останній диктатор Європи

Останніми днями Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка. Мігранти з Близького Сходу брутально використовуються диктатурою, щоб дестабілізувати ситуацію в Польщі та Європі,

– підкреслив Дуда.

Президент наголосив, що це – результат послідовної політики режиму Лукашенка. Самопроголошений президент не зупинився перед фальсифікацією результатів виборів, репресіями та ув'язненням тисяч представників опозиції.

Дуда відвідав кордон з Білоруссю

У День незалежності Польщі президент побував на кордоні з Білоруссю. Дуда подякував прикордонникам, поліції та військовим. Він зазначив, що польська сторона задекларувала готовність надати гуманітарну допомогу мігрантам, які перебувають з боку білоруського кордону.

Дуда запевнив, що постійно контактує з партнерами з Євросоюзу та НАТО і вони запевняють у своїй підтримці.

Дуда відвідав кордон Польщі та Білоруссю / Фото з твітера Дуди

Президент подякував військовим та прикордонникам / Фото з твітера Анджея Дуди

Що відомо про кризу з мігрантами на кордоні: